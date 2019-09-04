Швидкісні дороги в Україні будуватимуть по-новому. Фото: Укравтодор у Facebook

https://racurs.ua/ua/n126326-shvydkisni-dorogy-v-ukrayini-buduvatymut-za-novymy-vymogamy.html

Ракурс

Державні будівельні норми щодо проектування доріг загального користування отримали зміни.

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Нові вимоги передбачають при будівництві швидкісних трас звужувати крайню ліву смугу 3,5 м замість 3,75 м. Це сприятиме підвищенню безпеки руху на нових швидкісних дорогах. Нові норми почали діяти з 1 вересня. Про це сьогодні повідомив урядовий портал.

Ми впровадили європейську практику звуження крайніх лівих смуг на трасах. Так, водії будуть більш уважними за кермом і ДТП буде менше, — заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Ширшою при будівництві нових швидкісних доріг стане зупинкова смуга — 3 м замість 2,5 м. Фахівці відзначають, що ширина смуги в 2,5 м небезпечна для вантажного транспорту й спричиняє додаткові дорожньо-транспортні пригоди. Задля підвищення безпеки на дорогах її вирішили розширити на півметра.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення якості доріг. Документом передбачається низка заходів із створення безпечних умов автомобілістам і розвитку мережі якісних доріг.