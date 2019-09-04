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Погода в Україні 5 вересня: зниження температури і дощі обіцяють синоптики. Фото: Ракурс

Погода в Україні 5 вересня: зниження температури і дощі обіцяють синоптики (КАРТА)

4 вер 2019, 16:27
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Погода в Україні 5 вересня принесе зливи і грози в частину центральних, південних і східних областей. Синоптики попереджають українців про зниження температури і грози.

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Сонячна і по-осінньому тепла погода очікує лише жителів західних, північних і частини південних областей. Вітер північно-східний зі швидкістю 5−10 м/с. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 5 вересня опади не очікуються. Жителі столиці зможуть порадіти сонячному дню. Температура повітря вночі становитиме 11−13°, вдень — 21−23°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють сонячну погоду без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10°, вдень — 21−23°.

В Одесі 5 вересня Укргідрометцентр обіцяє хорошу сонячну погоду. Вночі температура повітря опуститься до 14−16°, вдень підніметься до 23−25​​°.

У Дніпрі в четвер синоптики прогнозують зливу. Можлива гроза. Вночі температура становитиме 14−16°, вдень — 25−27°.

У Харкові 5 вересня Укргідрометцентр обіцяє дощ і грозу. Вночі термометри покажуть 14−16°, вдень — 26−28°.

На Закарпатті завтра очікується сонячна і тепла погода. Вночі температура становитиме 10−12°, вдень — 22−24°.

Погода в Україні 5 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Магнітну бурю 5 вересня в Києві метеорологи не прогнозують. Протягом дня можливі невеликі хвилювання з періодами спокою.

Геомагнітна обстановка в Києві 5 вересня. Фото: Gismeteo

Як раніше повідомляв «Ракурс», синоптики оголосили в Україні штормове попередження.

Джерело: Ракурс


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