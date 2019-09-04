Гончарук заявив про створення фонду IT Creative в Україні. Фото: урядовий портал

https://racurs.ua/ua/n126324-kabmin-iniciuvav-stvorennya-fondu-it-creative-v-ukrayini.html

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Фонд IT Creative планує створити Кабінет міністрів України.

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Новостворений уряд налаштований створити максимально комфортні умови для роботи ІТ-індустрії. Фонд розвитку людського капіталу буде виховувати нових кваліфікованих спеціалістів для галузі. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі уряду з експортною ІТ-індустрією, 4 вересня повідомляє урядовий портал.

Однією з проблем, яка стримує сьогодні розвиток ІТ-галузі, є брак кадрів. Галузь росте на 25−30 тис. спеціалістів щороку, а університети випускають лише 16 тис. студентів. Саме тому ми ініціюємо створення фонду IT Creative, — зазначив Гончарук.

За словами очільника Кабміну, за гроші з цього фонду створюватимуть нові кампуси, фінансуватимуть курси для ІТ-спеціалістів, стипендії студентів українських вузів та гранти для молодих науковців.

Гончарук додав, що до створення фонду розвитку людського капіталу крім держави будуть залучені й представники ІТ-індустрії та міжнародні організації.

Нагадаємо, у 2018 році у Львові відбулася техноконференція IT Arena, на яку приїхали експерти і представники Google (Гугл), Tesla (Тесла), Uber (Убер) та Facebook (Фейсбук), Linkedin (Лінкедін), а також найуспішніших українських стартапів.