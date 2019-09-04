Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Гончарук заявив про створення фонду IT Creative в Україні. Фото: урядовий портал

Кабмін ініціював створення фонду IT Creative в Україні

4 вер 2019, 16:15
999

Фонд IT Creative планує створити Кабінет міністрів України.

Loading...

Новостворений уряд налаштований створити максимально комфортні умови для роботи ІТ-індустрії. Фонд розвитку людського капіталу буде виховувати нових кваліфікованих спеціалістів для галузі. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі уряду з експортною ІТ-індустрією, 4 вересня повідомляє урядовий портал.

Однією з проблем, яка стримує сьогодні розвиток ІТ-галузі, є брак кадрів. Галузь росте на 25−30 тис. спеціалістів щороку, а університети випускають лише 16 тис. студентів. Саме тому ми ініціюємо створення фонду IT Creative, — зазначив Гончарук.

За словами очільника Кабміну, за гроші з цього фонду створюватимуть нові кампуси, фінансуватимуть курси для ІТ-спеціалістів, стипендії студентів українських вузів та гранти для молодих науковців.

Гончарук додав, що до створення фонду розвитку людського капіталу крім держави будуть залучені й представники ІТ-індустрії та міжнародні організації.

Нагадаємо, у 2018 році у Львові відбулася техноконференція IT Arena, на яку приїхали експерти і представники Google (Гугл), Tesla (Тесла), Uber (Убер) та Facebook (Фейсбук), Linkedin (Лінкедін), а також найуспішніших українських стартапів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

ЗМІ повідомили про затримання громадян України у Польщі за підозрою в тероризмі

Сьогодні у Варшаві затримали трьох українців, які нібито планували влаштувати теракт під час урочистостей, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни. Така інформація з’явилася в польських ЗМІ

Новини України
17:24

Кличко звинуватив нову владу в порушенні Конституції (ВІДЕО)

Сьогоднішнє рішення уряду про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київміськдержадміністрації було ухвалено з метою запровадження у столиці прямого президентського управління. Про це заявив сам Кличко

Новини України
17:06

Вибух під Тернополем розслідують як замах на вбивство: ректор і його дружина в реанімації (ФОТО)

Вибух, що стався сьогодні вранці на подвір’ї ректора одного з тернопільських вишів, розслідує поліція. Кримінальне провадження відкрито за статтею про замах на вбивство

Новини України
14:46
Новини партнерів
Загрузка...