Гончарук заявил о создании фонда IT Creative в Украине. Фото: правительственный портал

https://racurs.ua/n126324-kabmin-iniciiroval-sozdanie-fonda-it-creative-v-ukraine.html

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Фонд IT Creative планирует создать Кабинет министров Украины.

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Вновь созданное правительство настроено создать максимально комфортные условия для работы ИТ-индустрии. Фонд развития человеческого капитала будет воспитывать новых квалифицированных специалистов для отрасли. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи правительства с экспортной ІТ-индустрией, 4 сентября сообщает правительственный портал.

Одной из проблем, которая сдерживает сегодня развитие ІТ-отрасли, является нехватка кадров. Отрасль растет на 25−30 тыс. специалистов ежегодно, а университеты выпускают лишь 16 тыс. студентов. Именно поэтому мы инициируем создание фонда IT Creative, — отметил Гончарук.

По словам главы Кабмина, за деньги из этого фонда будут создавать новые кампусы, финансировать курсы для ІТ-специалистов, стипендии студентов украинских вузов и гранты для молодых ученых.

Гончарук добавил, что до создания фонда развития человеческого капитала кроме государства будут вовлечены представители ІТ-индустрии и международные организации.

Напомним, в 2018 году во Львове состоялась техноконференция IT Arena, на которую приехали эксперты и представители Google (Гугл), Tesla (Тесла), Uber (Убер) и Facebook (Фейсбук), Linkedin (Линкедин), а также самых успешных украинских стартапов.