Погода в Украине 5 сентября: понижение температуры и дожди обещают синоптики. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 5 сентября принесет ливни и грозы в часть центральных, южных и восточные области. Синоптики предупреждают украинцев про понижение температуры и грозы.

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Солнечная и по-осеннему теплая погода ожидает лишь жителей западных, северных и части южных областей. Ветер северо-восточный со скоростью 5−10 м/с. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 5 сентября осадки не ожидаются. Жители столицы смогут порадоваться солнечному дню. Температура воздуха ночью составит 11−13°, днем — 21−23°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Столбики термометров ночью покажут 8−10°, днем — 21−23°.

В Одессе 5 сентября Укргидрометцентр обещает хорошую солнечную погоду. Ночью температура воздуха опустится до 14−16°, днем ​​поднимется до 23−25°.

В Днепре в четверг синоптики прогнозируют ливень. Возможна гроза. Ночью температура составит 14−16°, днем — 25−27°.

В Харькове 5 сентября Укргидрометцентр обещает дождь и грозу. Ночью термометры покажут 14−16°, днем — 26−28°.

На Закарпатье завтра ожидается солнечная и теплая погода. Ночью температура составит 10−12°, днем — 22−24°.

Магнитную бурю 5 сентября в Киеве метеорологи не прогнозируют. В течение дня возможны небольшие волнения с периодами покоя.

Как ранее сообщал «Ракурс», синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение.