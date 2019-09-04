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Погода в Украине 5 сентября: понижение температуры и дожди обещают синоптики. Фото: Ракурс
Погода в Украине 5 сентября: понижение температуры и дожди обещают синоптики (КАРТА)https://racurs.ua/n126325-pogoda-v-ukraine-5-sentyabrya-ponijenie-temperatury-i-dojdi-obeschaut-sinoptiki-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 5 сентября принесет ливни и грозы в часть центральных, южных и восточные области. Синоптики предупреждают украинцев про понижение температуры и грозы.
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Солнечная и по-осеннему теплая погода ожидает лишь жителей западных, северных и части южных областей. Ветер северо-восточный со скоростью 5−10 м/с. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
В Киеве 5 сентября осадки не ожидаются. Жители столицы смогут порадоваться солнечному дню. Температура воздуха ночью составит 11−13°, днем — 21−23°.
Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Столбики термометров ночью покажут 8−10°, днем — 21−23°.
В Одессе 5 сентября Укргидрометцентр обещает хорошую солнечную погоду. Ночью температура воздуха опустится до 14−16°, днем поднимется до 23−25°.
В Днепре в четверг синоптики прогнозируют ливень. Возможна гроза. Ночью температура составит 14−16°, днем — 25−27°.
В Харькове 5 сентября Укргидрометцентр обещает дождь и грозу. Ночью термометры покажут 14−16°, днем — 26−28°.
На Закарпатье завтра ожидается солнечная и теплая погода. Ночью температура составит 10−12°, днем — 22−24°.
Магнитную бурю 5 сентября в Киеве метеорологи не прогнозируют. В течение дня возможны небольшие волнения с периодами покоя.
Как ранее сообщал «Ракурс», синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение.
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