Кличко обвинил новые власти в нарушении Конституции

https://racurs.ua/n126328-klichko-obvinil-novye-vlasti-v-narushenii-konstitucii-video.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, обвинил новые власти в нарушении Конституции Украины в угоду президенту Владимиру Зеленскому.

Loading...

Кабинет министров по сути сделал шаг к введению прямого президентского управления в столице Украины, заявил Кличко сегодня на брифинге по случаю его увольнения правительством.

Такими действиями людей пытаются лишить права избирать власть. Это неконституционно и недемократично. Речь идет не о Кличко, а об уничтожении самоуправления, и не только в Киеве. Это незаконно, — подчеркнул мэр, которого сегодня уволили с должности главы Киевгоргосадминистрации.

Кличко добавил, что Конституционный суд еще в 2003 году постановил, что главой КГГА может быть лишь избранный киевлянами человек.

Он также заявил, что имеет веские основания полагать, что его уволили с целью назначения на эту должность нужного нынешним властям человека в обход выборов в столице.

Напомним, ранее сегодня правительство в закрытом режиме согласовало увольнение Кличко с должности председателя КГГА и направило соответствующее представление на подпись президенту.