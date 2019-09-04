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Кличко обвинил новые власти в нарушении Конституции

Кличко обвинил новые власти в нарушении Конституции (ВИДЕО)

4 сен 2019, 17:06
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Виталий Кличко, мэр Киева, обвинил новые власти в нарушении Конституции Украины в угоду президенту Владимиру Зеленскому.

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Кабинет министров по сути сделал шаг к введению прямого президентского управления в столице Украины, заявил Кличко сегодня на брифинге по случаю его увольнения правительством.

Кличко обвинил новые власти в нарушении Конституции. Скриншот из Twitter

Такими действиями людей пытаются лишить права избирать власть. Это неконституционно и недемократично. Речь идет не о Кличко, а об уничтожении самоуправления, и не только в Киеве. Это незаконно, — подчеркнул мэр, которого сегодня уволили с должности главы Киевгоргосадминистрации.

Кличко добавил, что Конституционный суд еще в 2003 году постановил, что главой КГГА может быть лишь избранный киевлянами человек.

Он также заявил, что имеет веские основания полагать, что его уволили с целью назначения на эту должность нужного нынешним властям человека в обход выборов в столице.

Напомним, ранее сегодня правительство в закрытом режиме согласовало увольнение Кличко с должности председателя КГГА и направило соответствующее представление на подпись президенту.

Источник: Ракурс


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