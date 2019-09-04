Увольнение Кличко: новый Кабмин согласовал решение, фото — ТСН

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Правительство согласовало увольнение председателя Киевской государственной городской администрации Виталия Кличко.

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Это произошло на заседании Кабмина 4 сентября. О решении правительства в Фейсбук сообщил нардеп фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Только что правительство согласовало увольнение Кличко. Как по мне, это наступление на местное самоуправление. Решение Кабмина теперь поступит президенту для окончательного решения, — сообщил Гончаренко.

Гончаренко сообщил также, что после того, как премьер-министр Алексей Гончарук узнал, что нардеп информирует в Фейсбук о ходе заседания, то перевел его в режим рабочего совещания. Поэтому дальше в зале остались только члены правительства.

Напомним, что летом правительство Владимира Гройсмана отказалось рассматривать вопрос об отставке Виталия Кличко. Офис президента в июле направил в КМУ обращение об увольнении Кличко и объяснил, что это является формальностью, поскольку по действующему законодательству после избрания нового президента все главы местных администраций должны быть уволены.

Между руководителем Офиса президента и мэром Киева возник конфликт. Андрей Богдан напомнил о политической ответственности Кличко, который был главой «Блока Петра Порошенко „Солидарность“» и назначался на должность руководителя КГГА бывшим президентом, а значит должен подать в отставку после проигрыша Порошенко.

Также Богдан заявил, что за последнее время дважды встречался с Кличко, чтобы обсудить вопросы по управлению столицей, и обвинил его в потере контроля над Киевом. Кличко назвал попытки новой власти отстранить его от власти наступлением на местное самоуправление и демократию.

5 августа Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долл. как взятки главе Офиса президента Андрею Богдану. Начать расследование детективов просил мэр Киева.