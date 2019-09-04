Звільнення Кличка: новий Кабмін погодив рішення, фото — ТСН

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Уряд погодив звільнення з посади голови Київської державної міської адміністрації Віталія Кличка.

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Це сталося на засіданні Кабміну 4 вересня. Про рішення уряду у Фейсбук повідомив нардеп фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Щойно уряд погодив звільнення Кличка. Як на мене, це наступ на місцеве самоврядування. По Кличку рішення Кабміну тепер надійде президенту для остаточного рішення, — повідомив Гончаренко.

Гончаренко повідомив також, що після того, як прем'єр-міністр Олексій Гончарук дізнався, що нардеп інформує у Фейсбук про перебіг засідання, то перевів його у режим робочої наради. Тому далі в залі залишилися тільки члени уряду.

Нагадаємо, що влітку уряд Володимира Гройсмана відмовився розглядати питання відставки Кличка. Офіс президента в липні спрямував до КМУ звернення про звільнення Кличка і пояснив, що це є формальністю, бо за чинним законодавством після обрання нового президента всі голови місцевих адміністрацій мають бути звільненими.

Між керівником Офісу президента та мером Києва виник конфлікт. Андрій Богдан нагадав про політичну відповідальність Кличка, який був головою «Блоку Петра Порошенка „Солідарність“» і призначався на посаду керівника КМДА колишнім президентом, а отже мав би подати у відставку після програшу Порошенка.

Також Богдан заявив, що за останній час двічі зустрічався з Кличком, щоб обговорити питання щодо управління столицею, і звинуватив його у втраті контролю над Києвом. Кличко назвав намагання нової влади усунути його від влади наступом на місцеве самоврядування і демократію.

5 серпня Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливої пропозиції 20 млн дол. як хабара голові Офісу президента Андрію Богдану. Розпочати розслідування детективів просив мер Києва Віталій Кличко.