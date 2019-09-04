Зеленський ветував закон про відповідальність за держзакупівлі в оборонці. Фото: podrobnosti.ua

https://racurs.ua/ua/n126316-zelenskyy-vetuvav-zakon-pro-vidpovidalnist-za-derjzakupivli-v-oboronci.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, наклав вето на законопроект № 0975 про відповідальність за державні закупівлі оборонної продукції.

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На даний момент у базі даних Верховної Ради відсутній текст законопроекту із запропонованими главою держави змінами, хоча в статусі документа зазначено, що він повернутий із пропозиціями президента. Також на сайті парламенту вказано, що проект закону відправили на доопрацювання сьогодні.

Законопроект передбачав посилення кримінальної відповідальності за махінації під час закупівель продукції оборонного призначення, якщо вони створили загрозу заподіяння шкоди обороноздатності держави або спричинили тяжкі наслідки.

Проти ухвалення законопроекту виступала громадська спілка «Ліга оборонних підприємств України», стверджуючи, що норми документу можуть створити реальну або потенційну загрозу національній безпеці України у воєнній сфері. Зокрема, йшлося про можливе ускладнення процедур та збільшення термінів забезпечення армії необхідним озброєнням, військовою технікою та речовим майном.

Нагадаємо, що в Україні розслідується кримінальне провадження стосовно посадових осіб Національної гвардії, яких підозрюють у привласненні військового майна та зловживанні службовим становищем на загальну суму близько 70 млн грн.​