Вибух під Тернополем розслідують як замах на вбивство: ректор і його дружина в реанімації. Фото: Etcetera Media

https://racurs.ua/ua/n126315-vybuh-pid-ternopilem-rozsliduut-yak-zamah-na-vbyvstvo-rektor-i-yogo-drujyna-v-reanimaciyi-foto.html

Ракурс

Вибух під Тернополем, що прогримів сьогодні вранці на подвір’ї ректора Національного економічного університету Андрія Крисоватого, розслідується як замах на вбивство.

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Внаслідок вибуху постраждав не лише господар подвір’я, а і його дружина. Обоє наразі перебувають у реанімаційному відділенні лікарні з вибуховою політравмою. Нові деталі події повідомили у прес-центрі облуправління Нацполіції.

Вибух стався близько 7.50 ранку в садибі ректора по вулиці Тернопільській у селі Петриків у передмісті Тернополя. Невідомий вибуховий предмет розірвався, коли Крисоватий спробував взяти його в руки.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 1 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Нагадаємо, про вибух у садибі ректора під Тернополем стало відомо сьогодні близько 11.00. Спочатку повідомлялося лише про одного потерпілого.

Відомо, що в 2017 році Крисоватий фігурував у гучному скандалі через ДТП за участі його автомобіля, який зник із місця аварії. Сам ректор стверджував, що за кермом перебував його син.