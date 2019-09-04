Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вибух під Тернополем розслідують як замах на вбивство: ректор і його дружина в реанімації. Фото: Etcetera Media

Вибух під Тернополем розслідують як замах на вбивство: ректор і його дружина в реанімації (ФОТО)

4 вер 2019, 14:46
999

Вибух під Тернополем, що прогримів сьогодні вранці на подвір’ї ректора Національного економічного університету Андрія Крисоватого, розслідується як замах на вбивство.

Loading...

Внаслідок вибуху постраждав не лише господар подвір’я, а і його дружина. Обоє наразі перебувають у реанімаційному відділенні лікарні з вибуховою політравмою. Нові деталі події повідомили у прес-центрі облуправління Нацполіції.

Вибух стався близько 7.50 ранку в садибі ректора по вулиці Тернопільській у селі Петриків у передмісті Тернополя. Невідомий вибуховий предмет розірвався, коли Крисоватий спробував взяти його в руки.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 1 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Вибух під Тернопілем розслідують як замах на вбивство: ректор і його дружина в реанімації. Фото: Нацполіція

Вибух під Тернопілем розслідують як замах на вбивство: ректор і його дружина в реанімації. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, про вибух у садибі ректора під Тернополем стало відомо сьогодні близько 11.00. Спочатку повідомлялося лише про одного потерпілого.

Відомо, що в 2017 році Крисоватий фігурував у гучному скандалі через ДТП за участі його автомобіля, який зник із місця аварії. Сам ректор стверджував, що за кермом перебував його син.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

«Слуга народу» відкликала скандальний законопроект про купівлю SIM-карт за паспортами

Депутати фракції «Слуга народу» відкликали свій законопроект, яким пропонувалося зобов’язати операторів мобільного зв’язку надавати послуги за умови пред’явлення клієнтом паспорта

Новини України
13:41
Новини партнерів
Загрузка...