Взрыв под Тернополем расследуют как покушение на убийство: ректор и его жена в реанимации. Фото: Etcetera Media

https://racurs.ua/n126315-vzryv-pod-ternopolem-rassleduut-kak-pokushenie-na-ubiystvo-rektor-i-ego-jena-v-reanimacii-foto.html

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Взрыв под Тернополем, прогремевший сегодня утром во дворе дома ректора Национального экономического университета Андрея Крысоватого, расследуется как покушение на убийство.

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В результате взрыва пострадал не только хозяин дома, но и его жена. Оба сейчас находятся в реанимационном отделении больницы со взрывной политравмой. Новые детали происшествия сообщили в пресс-центре облуправления Нацполиции.

Взрыв произошел около 7.50 утра в усадьбе ректора по улице Тернопольской в селе Петриков в пригороде Тернополя. Неизвестное взрывное устройство разорвалось, когда Крысоватый попытался взять его в руки.

По данному факту возбуждено уголовное производство согласно ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, о взрыве в усадьбе ректора под Тернополем стало известно сегодня около 11.00. Изначально сообщалось лишь об одном пострадавшем.

Известно, что в 2017 году Крысоватый фигурировал в громком скандале из-за ДТП с участием его автомобиля, который скрылся с места аварии. Сам ректор утверждал, что за рулем находился его сын.