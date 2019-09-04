Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Взрыв под Тернополем расследуют как покушение на убийство: ректор и его жена в реанимации. Фото: Etcetera Media

Взрыв под Тернополем расследуют как покушение на убийство: ректор и его жена в реанимации (ФОТО)

4 сен 2019, 14:46
999

Взрыв под Тернополем, прогремевший сегодня утром во дворе дома ректора Национального экономического университета Андрея Крысоватого, расследуется как покушение на убийство.

Loading...

В результате взрыва пострадал не только хозяин дома, но и его жена. Оба сейчас находятся в реанимационном отделении больницы со взрывной политравмой. Новые детали происшествия сообщили в пресс-центре облуправления Нацполиции.

Взрыв произошел около 7.50 утра в усадьбе ректора по улице Тернопольской в селе Петриков в пригороде Тернополя. Неизвестное взрывное устройство разорвалось, когда Крысоватый попытался взять его в руки.

По данному факту возбуждено уголовное производство согласно ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Взрыв под Тернополем расследуют как покушение на убийство: ректор и его жена в реанимации. Фото: Нацполиция

Взрыв под Тернополем расследуют как покушение на убийство: ректор и его жена в реанимации. Фото: Нацполиция

Напомним, о взрыве в усадьбе ректора под Тернополем стало известно сегодня около 11.00. Изначально сообщалось лишь об одном пострадавшем.

Известно, что в 2017 году Крысоватый фигурировал в громком скандале из-за ДТП с участием его автомобиля, который скрылся с места аварии. Сам ректор утверждал, что за рулем находился его сын.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

СМИ сообщили о задержании граждан Украины в Польше по подозрению в терроризме

Сегодня в Варшаве задержали троих украинцев, якобы планировавших устроить теракт во время торжеств, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Такая информация появилась в польских СМИ

Новости Украины
17:24

Кличко обвинил новые власти в нарушении Конституции (ВИДЕО)

Сегодняшнее решение правительства об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевгоргосадминистрации было принято с целью введения в столице прямого президентского управления. Об этом заявил сам Кличко

Новости Украины
17:06

Взрыв под Тернополем расследуют как покушение на убийство: ректор и его жена в реанимации (ФОТО)

Взрыв, который произошел сегодня утром во дворе дома ректора одного из тернопольских вузов, расследует полиция. Уголовное производство открыто по статье о покушении на убийство

Новости Украины
14:46
Новости партнеров
Загрузка...