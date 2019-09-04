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У Зайцевой в колонии будет кровать с балдахином и плазменный телевизор. Фото: Акценты

У Зайцевой в колонии будет кровать с балдахином и плазменный телевизор (ФОТО, ВИДЕО)

4 сен 2019, 14:45
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Елену Зайцеву, которую приговорили к лишению свободы на 10 лет за страшное ДТП в Харькове с шестью погибшими, разместили в исправительной колонии с комфортабельными условиями.

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Камеры Покровского исправительного центра № 79 выглядят как комнаты общежития с плазменными телевизорами, а над кроватями можно увидеть балдахины. Об этом сообщает Obozrevatel.

Колония Зайцевой. Фото: скриншот

В общих комнатах заключенные могут сидеть на мягкой мебели, а столовая похожа на кафе и также оборудована телевизорами.

Колония Зайцевой. Фото: скриншот

По желанию заключенные могут готовить себе еду самостоятельно. Для этого им устроили удобную кухню.

Смертельная авария в Харькове произошла 18 октября 2017. Зайцева за рулем Lexus RX 350 врезался в автомобиль местного жителя Геннадия Дронова Volkswagen. От удара машину отбросило на тротуар с пешеходами.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зайцеву этапировали в исправительный центр в понедельник. В этом центре удерживают женщин, совершивших правонарушения по неосторожности или преступление небольшой и средней тяжести.


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