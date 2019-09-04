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Ракурс
Дело Ноздровской: судят подозреваемого в убийстве, фото — 24 канал

Дело Ноздровской: судят подозреваемого в убийстве (ТРАНСЛЯЦИЯ)

4 сен 2019, 14:39
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В Шевченковском райсуде Киева началось судебное заседание по делу об убийстве Ирины Ноздровской.

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На скамье подсудимых Юрий Россошанский. Его обвиняют по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с особой жестокостью) УК Украины.

Юрий Россошанский — отец Дмитрия Россошанского, которого осудили на семь лет за смерть в ДТП сестры Ноздровской — Светланы Сапатинской.

В сентябре 2015 году в селе Демидов Киевской области Сапатинскую насмерть сбил автомобиль за рулем которого находился местный житель Дмитрий Россошанский. Сестра Сапатинской, юрист Ирина Ноздровская, вела дело в отношении этого ДТП.

29 декабря 2017 года Ноздровская исчезла. Ее тело нашли 1 января под Киевом в реке. Полиция заявила об умышленном убийстве. 9 января Вышгородский суд взял под стражу главного подозреваемого в убийстве Ноздровской — Юрия Россошанского, отца убийцы Светланы Сапатинской, Дмитрия Россошанского.

В июне этого года Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор о семи годах заключения для Дмитрия Россошанского, осужденного по делу о ДТП, в котором погибла сестра правозащитницы Ноздровской Светлана.

В июле 2018 года подозрение по делу Ноздровской изменили на умышленное убийство с особой жестокостью.

Источник: Ракурс


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