Подготовку теракта на Сумщине остановила СБУ: задержан подозреваемый. Фото: sprotyv.info

https://racurs.ua/n126312-podgotovku-terakta-na-sumschine-ostanovila-sbu-zaderjan-podozrevaemyy-foto.html

Ракурс

Подготовку террористических и экстремистских действий разоблачила Служба безопасности Украины в Сумской и Житомирской областях.

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Правоохранители задержали военнослужащего из Новоград-Волынского (Житомирская область). Он лично вывозил боеприпасы из района временной дислокации подразделения своей воинской части и хранил их в своем гараже. У злоумышленника изъяли 10 осколочных гранат Ф-1 и РГД-5. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Также в Сумской области обнаружили тайник, в котором было 14 гранат, два гранатометных выстрела ВОГ, 25 запалов УЗРГМ, 10 детонирующих шнуров с запалами, 16 детонирующих капсюлей, 9 тротиловых шашек и 7 пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Это оружие и боеприпасы планировали использовать для совершения теракта.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце августа в Сумах задержали радикала, который планировал совершить теракт на концерте «Квартала 95».