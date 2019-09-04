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Подготовку теракта на Сумщине остановила СБУ: задержан подозреваемый. Фото: sprotyv.info
Подготовку теракта на Сумщине остановила СБУ: задержан подозреваемый (ФОТО)https://racurs.ua/n126312-podgotovku-terakta-na-sumschine-ostanovila-sbu-zaderjan-podozrevaemyy-foto.htmlРакурс
Подготовку террористических и экстремистских действий разоблачила Служба безопасности Украины в Сумской и Житомирской областях.
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Правоохранители задержали военнослужащего из Новоград-Волынского (Житомирская область). Он лично вывозил боеприпасы из района временной дислокации подразделения своей воинской части и хранил их в своем гараже. У злоумышленника изъяли 10 осколочных гранат Ф-1 и РГД-5. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Также в Сумской области обнаружили тайник, в котором было 14 гранат, два гранатометных выстрела ВОГ, 25 запалов УЗРГМ, 10 детонирующих шнуров с запалами, 16 детонирующих капсюлей, 9 тротиловых шашек и 7 пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Это оружие и боеприпасы планировали использовать для совершения теракта.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Как ранее сообщал «Ракурс», в конце августа в Сумах задержали радикала, который планировал совершить теракт на концерте «Квартала 95».
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