Підготовку теракту на Сумщині зупинила СБУ: затримано підозрюваного. Фото: sprotyv.info

https://racurs.ua/ua/n126312-pidgotovku-teraktu-na-sumschyni-zupynyla-sbu-zatrymano-pidozruvanogo-foto.html

Ракурс

Підготовку терористичних та екстремістських дій викрила Служба безпеки України у Сумській та Житомирській областях.

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Правоохоронці затримали військовослужбовця з Новограда-Волинського (Житомирська область). Він особисто вивозив боєприпаси з району тимчасової дислокації підрозділу своєї військової частини та зберігав їх у власному гаражі. У зловмисника вилучили 10 осколкових гранат Ф-1 та РГД-5. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Також у Сумській області виявили схованку, в якій було14 гранат, два гранатометних постріли ВОГ, 25 запалів УЗРГМ, 10 детонуючих шнурів із запалами, 16 детонуючих капсулів, 9 тротилових шашок та 7 порохових зарядів до артилерійських боєприпасів. Цю зброю і боєприпаси мали використовували для здійснення теракту.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці серпня у Сумах затримали радикала, який планував здійснити теракт на концерті «Кварталу 95».