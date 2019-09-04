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Підготовку теракту на Сумщині зупинила СБУ: затримано підозрюваного. Фото: sprotyv.info

Підготовку теракту на Сумщині зупинила СБУ: затримано підозрюваного (ФОТО)

4 вер 2019, 14:02
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Підготовку терористичних та екстремістських дій викрила Служба безпеки України у Сумській та Житомирській областях.

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Правоохоронці затримали військовослужбовця з Новограда-Волинського (Житомирська область). Він особисто вивозив боєприпаси з району тимчасової дислокації підрозділу своєї військової частини та зберігав їх у власному гаражі. У зловмисника вилучили 10 осколкових гранат Ф-1 та РГД-5. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У Сумах знайшли зброю для теракту. Фото: СБУ

Також у Сумській області виявили схованку, в якій було14 гранат, два гранатометних постріли ВОГ, 25 запалів УЗРГМ, 10 детонуючих шнурів із запалами, 16 детонуючих капсулів, 9 тротилових шашок та 7 порохових зарядів до артилерійських боєприпасів. Цю зброю і боєприпаси мали використовували для здійснення теракту.

У Сумах знайшли зброю для теракту. Фото: СБУ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці серпня у Сумах затримали радикала, який планував здійснити теракт на концерті «Кварталу 95».

Джерело: Ракурс


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