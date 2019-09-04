Кредит МВФ: фонд прив'яже фінансування України до ціни на газ та відкриття ринку землі, фото — Компаньон

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У нову програму співпраці Міжнародного валютного фонду (МВФ) з Україною включать вимоги, пов’язані з ціною на газ для населення і відкриттям ринку землі.

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Меморандум, який відкриє нову кредитну лінію, сторони підпишуть за результатами переговорів, які відбудуться наприкінці вересня. Спочатку до Києва прибуде моніторингова місія МВФ, — повідомив в ефірі «Прямого» виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Уряд та МВФ можуть укласти нову трирічну програму на суму до 10 млрд дол.

Україна здійснює погашення по свої зобов’язаннях, а це для міжнародних кредиторів є сигналом про те, що з Україною можна і треба працювати, — повідомив Пендзин.

Економіст також нагадав, що у меморандумі містяться політичні вимоги до країни, яка отримує кредит. Він упевнений, що МВФ включить в умови меморандуми питання ціноутворення на газ для населення та відкриття ринку землі.

Нагадаємо, що восени 2018 року МВФ, надаючи Україні черговий транш фінансування, наполягав на ухваленні декількох пунктів, в тому числі черговому подорожчанню газу для побутових споживачів. Уряд та «Нафтогаз» пішли на таку умову. Згідно з постановою уряду № 867 від 19 жовтня 2018 року, ціна на газ збільшилася для населення на 23,5%.

Навесні цього року уряд Гройсмана обіцяв провести перемовини із МВФ, аби не збільшувати ціну на газ і надалі. Влітку блакитне паливо для побутових споживачів декілька разів дешевшало, оскільки його ціна на світових ринках дещо впала.

Улітку майбутній прем'єр-міністр Олексій Гончарук, будучи радником президента, заявляв, що фонд готує для України нову програму співпраці, яку затвердять після переформатування влади в країні.

Президент Зеленський, вітаючи новий уряд із призначенням у Раді, серед іншого нагадав, що Кабмін у найближчі терміни мусить вирішити питання із здешевленням комунальних тарифів в Україні.