Легалізація канабісу в Україні: "Слуга народу" підготує свій законопроект. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n126310-legalizaciya-kanabisu-v-ukrayini-sluga-narodu-pidgotuie-sviy-zakonoproekt.html

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Легалізація медичного канабісу в Україні може відбутися найближчим часом. Питанням займаються у президентській фракції «Слуга народу», де готують відповідний законопроект.

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Попередню ініціативу щодо легалізації канабісу заблокував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, але в «Слузі народу» впевнені, що це питання потребує більш детального обговорення. Про це під час сьогоднішньої прес-конференції заявила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, повідомляє «Прямий».

За її словами, позицію Авакова зі вказаного питання обговорили в уряді та парламенті. Міністр додала, що ситуація виявилася не настільки категоричною. Вона наголосила, що питання потрібно опрацювати більш детально. Якщо позиція МОЗ буде обґрунтована, то тоді відбудеться конструктивна розмова, зазначила Скалецька.

Міністр додала, що в «Слузі народу» є свої ідеї щодо цього законопроекту. Вона не виключила, що незабаром буде представлено його нову версію.

Нагадаємо, що Люксембург готує тотальне узаконення канабісу до 2021 року. Він може стати першою європейською країною, яка повністю узаконить використання наркотичної речовини.