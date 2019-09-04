"Слуга народу" відкликала скандальний законопроект про купівлю SIM-карт за паспортами. Фото: etcetera.media

https://racurs.ua/ua/n126308-sluga-narodu-vidklykala-skandalnyy-zakonoproekt-pro-kupivli-sim-kart-za-pasportamy.html

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«Слуга народу» вирішила відкликати скандальний проект закону № 1083 про обов’язкове пред’явлення паспорта при купівлі SIM-карт. Законопроектом пропонувалося укладати договори про обслуговування абонентів за умови надання особистих даних.

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У законопроекті також пропонувалося поновити запровадження Національного реєстру IMEI-кодів і блокування пристрою, код якого не внесено до вказаного реєстру, йдеться на сайті українського парламенту.

Скандальний законопроект було зареєстровано на сайті Верховної Ради 29 серпня, а 3 вересня з’явилася інформація, що його відкликали. Причину такого рішення в «Слузі народу» не пояснили.

У свою чергу політтехнолог Олександр Нойнець опублікував у Facebook звернення нардепів до спікера парламенту, в якому вони уточнили, що законопроект потребує доопрацювання.

Автори законопроекту пропонували зобов’язати клієнтів мобільних операторів укладати персональні угоди до 1 січня 2024 року.

Зазначимо також, що реєстрація вказаного законопроекту зумовила хвилю обурення користувачів соцмереж. До речі, практика продажу SIM-карт за паспортами працює у Росії.

Між тим нагадаємо, що напередодні Рада направила до Конституційного суду України законопроект президента Володимира Зеленського про надання народу права законодавчої ініціативи.