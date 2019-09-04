"Слуга народа" отозвала скандальный законопроект о покупке SIM-карт по паспортам. Фото: etcetera.media

https://racurs.ua/n126308-sluga-naroda-otozvala-skandalnyy-zakonoproekt-o-pokupke-sim-kart-po-pasportam.html

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«Слуга народа» приняла решение отозвать скандальный проект закона № 1083 об обязательном предъявлении паспорта при покупке SIM-карт. Законопроектом предлагалось заключать договора об обслуживании абонентов при условии предоставления личных данных.

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Кроме того, в законопроекте предлагалось возобновить ведение национального реестра IMEI-кодов и блокировку устройства, код которого не внесен в указанный реестр, говорится на сайте украинского парламента.

Скандальный законопроект был зарегистрирован на сайте Верховной Рады 29 августа, а 3 сентября появилась информация, что его отозвали. Причину такого решение в «Слуге народа» не объяснили.

В свою очередь политтехнолог Александр Нойнец опубликовал в Facebook обращение нардепов к спикеру парламента, в котором они уточнили, что законопроект нуждается в доработке.

Авторы законопроекта предлагали обязать клиентов мобильных операторов заключать персональные соглашения до 1 января 2024 года.

Отметим также, что регистрация указанного законопроекта вызвала волну возмущения пользователей соцсетей. К слову, практика продажи SIM-карт по паспортам работает в России.

Между тем напомним, что накануне Рада направила в Конституционный суд Украины законопроект президента Владимира Зеленского о предоставлении народу права законодательной инициативы.