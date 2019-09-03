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Изменения в Конституцию: Рада начала рассмотрение законопроекта Зеленского о народной законодательной инициативе, фото — Слуга народа

Рада направила в Конституционный суд законопроект Зеленского о народной законодательной инициативе

3 сен 2019, 17:07
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Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд законопроект президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении народу права законодательной инициативы. Кроме того, законопроект № 1015 («О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)».

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За его включения в повестку дня и направление в КСУ проголосовали 338 нардепов, против — 43. Фракции «Европейская солидарность» и «Голос» дали по 0 голосов.

В законопроекте предлагается дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных ст. 93 Конституции Украины, таким субъектом как народ.

Согласно пояснительной записке, целью предложенных законопроектом изменений является «обеспечение эффективного механизма законодательной инициативы в Украине с помощью расширения перечня ее субъектов».

Цель предлагаемой законодательной инициативы — внесение необходимых изменений в Конституцию Украины (в ст. 93) относительно народной законодательной инициативы, — сообщается в документе.

Зеленский внес этот законопроект в Раду 29 августа — в день, когда депутаты приняли присягу на верность Украине. Вчера профильный комитет рассмотрел законопроект и рекомендовал парламенту его рассмотреть.

Сегодня Рада уже успела включить в повестку дня сессии и направить в КСУ два других решения об изменениях в Конституцию: о наделении президента новыми кадровыми полномочиями и отмене так называемой адвокатской монополии. Кроме того, нардепы приняли в целом изменения в Конституцию об отмене своей неприкосновенности.

Источник: Ракурс


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