Зміни до Конституції: Рада почала розгляд законопроекту Зеленського про народну законодавчу ініціативу

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Верховна Рада спрямувала до Конституційного суду законопроект президента України Володимира Зеленського про надання народу права законодавчої ініціативи.

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Законопроект № 1015 має назву «Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)».

За його включення до порядку денного і спрямування до КСУ проголосували 338 нардепів, проти — 43. Фракції «Європейська солідарність» та «Голос» дали по 0 голосів.

Законопроектом пропонується доповнити перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи, визначених ст. 93 Конституції України, таким суб'єктом як народ.

Відповідно до пояснювальної записки, метою запропонованих законопроектом змін є «забезпечення ефективного механізму законодавчої ініціативи в Україні через розширення переліку її суб'єктів».

Пропонована законодавча ініціатива має на меті внесення необхідних змін до Конституції України (до ст. 93) щодо народної законодавчої ініціативи, — повідомляється в документі.

Зеленський вніс цей законопроект до Ради 29 серпня — у день, коли депутати присягнули на вірність Україні. Учора профільний комітет розглянув законопроект та рекомендував парламенту його розглянути.

Сьогодні Рада вже встигла включити в порядок денний сесії і спрямувати до КСУ два інших рішення щодо змін до Конституції: про наділення президента новими кадровими повноваженнями і скасування адвокатської монополії. Крім того, Рада сьогодні в цілому ухвалила зміни до Конституції щодо скасування недоторканності депутатів.