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Ракурс
Рябошапка уволил прокуроров в четырех областях. Фото: InfoResist

Рябошапка уволил прокуроров в четырех областях

4 сен 2019, 13:26
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Новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка накануне подписал приказы об освобождении от должностей руководителей четырех областных прокуратур.

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Так без прокуроров остались Винницкая, Одесская, Житомирская и Черкасская области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Отметим, что во время рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Черкасской области представители общественности жаловались главе государства на работу областного прокурора.

Во время аналогичного визита в Житомирскую область Зеленский проанализировал работу местной прокуратуры и отметил, что органы прокуратуры осуществляют работу ненадлежащего качества в вопросе по противодействию нелегальной добыче янтаря.

Напомним, на днях Рябошапка также освободил генерал-полковника юстиции Анатолия Матиос с должности заместителя генерального прокурора — главного военного прокурора Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский во время встречи с руководителями правоохранительных органов назвал приоритетные задачи. Так, силовики должны расследовать: злоупотребления в госпредприятии «Укроборонпром», преступления против несовершеннолетних, янтарная мафия, убийство пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, пожары в гостинице «Токио Стар» и детском лагере «Виктория».

Источник: Ракурс


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