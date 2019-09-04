Рябошапка звільнив прокурорів у чотирьох областях. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/ua/n126309-ryaboshapka-zvilnyv-prokuroriv-u-chotyroh-oblastyah.html

Ракурс

Новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка напередодні підписав накази про звільнення з посад очільників чотирьох обласних прокуратур.

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Так без прокурорів залишились Вінницька, Одеська, Житомирська и Черкаська області. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Зазначимо, що під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського до Черкаської області представники громадськості скаржились голові держави на роботу обласного прокурора.

Під час аналогічного візиту до Житомирської області Зеленський проаналізував роботу місцевої прокуратури та зазначив, що органи прокуратури здійснюють роботу неналежної якості у питанні з протидії нелегальному видобутку бурштину.

Нагадаємо, днями Рябошапка також звільнив генерал-полковника юстиції Анатолія Матіоса з посади заступника генерального прокурора — головного військового прокурора України.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський підчас зустрічі з керівниками правоохоронних органів назвав пріоритетні задачі. Так, силовики мають розслідувати: зловживання у держпідприємстві «Укроборонпром», злочини проти неповнолітніх, бурштинова мафія, вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому, пожежі у готелі «Токіо Стар» та дитячому таборі «Вікторія».