​Легализация каннабиса в Украине: "Слуга народа" подготовит свой законопроект. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n126310-legalizaciya-kannabisa-v-ukraine-sluga-naroda-podgotovit-svoy-zakonoproekt.html

Ракурс

Легализация медицинского каннабиса в Украине может состояться в ближайшее время. Вопросом занимаются в президентской фракции «Слуга народа», где готовят соответствующий законопроект.

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Предварительную инициативу по легализации каннабиса заблокировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, но в «Слуге народа» уверены, что данный вопрос требует более детального обсуждения. Об этом во время сегодняшней пресс-конференции заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, сообщает «Прямой».

По ее словам, позицию Авакова по данному вопросу обсудили в правительстве и парламенте. Министр добавила, что ситуация оказалась не столь категоричной. Она подчеркнула, что вопрос нужно проработать более подробно. Если позиция Минздрава будет обоснована, то тогда состоится конструктивный разговор, отметила Скалецкая.

Министр добавила, что в «Слуге народа» есть свои идеи по данному законопроекту. Она не исключила, что вскоре будет представлена его новая версия.

Напомним, что Люксембург готовит тотальное узаконивание каннабиса к 2021 году. Он может стать первой европейской страной, которая полностью узаконит использование наркотического вещества.