Кредит МВФ: фонд привяжет финансирование Украины к цене на газ и открытию рынка земли, фото — Компаньон

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В новую программу сотрудничества Международного валютного фонда (МВФ) с Украиной включат требования, связанные с ценой на газ для населения и открытием рынка земли.

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Меморандум. который откроет нову кредитную линию, стороны подпишут по результатам переговоров, которые состоятся в конце сентября. Сначала в Киев прибудет мониторинговая миссия МВФ, — сообщил в эфире «Прямой» исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Правительство и МВФ могут заключить новую трехлетнюю программу на сумму до 10 млрд долл.

Украина осуществляет погашение по свои обязательствам, а это для международных кредиторов является сигналом о том, что с Украиной можно и нужно работать, — сообщил Пендзин.

Экономист также напомнил, что в меморандуме содержатся политические требования к стране, которая получает кредит. Он уверен, что МВФ включит в условия меморандума вопросы ценообразования на газ для населения и открытие рынка земли.

Напомним, что осенью 2018 года МВФ, предоставляя Украине очередной транш финансирования, настаивал на принятии нескольких пунктов, в том числе об очередном подорожании газа для бытовых потребителей. Правительство и «Нафтогаз» пошли на такое условие. Согласно постановлению правительства № 867 от 19 октября 2018 года, цена на газ увеличилась для населения на 23,5%.

Весной этого года правительство Гройсмана обещало провести переговоры с МВФ, чтобы не увеличивать цену на газ в дальнейшем. Летом голубое топливо для бытовых потребителей несколько раз дешевело, поскольку его цена на мировых рынках упала.

В июне будущий премьер-министр Алексей Гончарук, будучи советником президента, заявлял, что фонд готовит для Украины новую программу сотрудничества, которую утвердят после переформатирования власти в стране.

Президент Зеленский, приветствуя новое правительство с назначением в Раде, среди прочего напомнил, что Кабмин в ближайшие сроки должен решить вопрос с удешевлением коммунальных тарифов в Украине.