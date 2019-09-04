Справа Ноздровської: судять підозрюваного у вбивстві, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126313-sprava-nozdrovskoyi-sudyat-pidozruvanogo-u-vbyvstvi-translyaciya.html

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У Шевченківському райсуді Києва розпочалося судове засідання у справі про вбивство Ірини Ноздровської.

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На лаві підсудних Юрій Россошанський. Його обвинувачують за п. 4 ч. 2. ст. 115 (умисне вбивство з особливою жорстокістю) КК України.

Юрій Россошанський — батько Дмитра Россошанського, якого засудили на сім років за смерть у ДТП сестри Ноздровської — Світлани Сапатинської.

У вересні 2015 року в селі Демидів на Київщині Сапатинську насмерть збив автомобіль за кермом якого перебував місцевий житель Дмитро Россошанський. Сестра Сапатинської, юрист Ірина Ноздровська, вела справу щодо цієї ДТП.

29 грудня 2017 року Ноздровська зникла. Її тіло знайшли 1 січня під Києвом у річці. Поліція заявила про умисне вбивство. 9 січня Вишгородський суд узяв під варту головного підозрюваного у вбивстві Ноздровської — Юрія Россошанського, батька вбивці Світлани Сапатинської, Дмитра Россошанського.

У червні цього року Київський апеляційний суд залишив без змін вирок про сім років ув’язнення для Дмитра Россошанського, засудженого у справі про ДТП, у якій загинула сестра правозахисниці Ноздровської Світлана.

У липні 2018 року підозру у справі Ноздровської змінили на умисне вбивство з особливою жорстокістю.