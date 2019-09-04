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Ракурс
Зайцева матиме у колонії ліжко з балдахіном та плазмовий телевізор. Фото: Акценты

Зайцева у колонії матиме ліжко з балдахіном і плазмовий телевізор (ФОТО, ВІДЕО)

4 вер 2019, 14:45
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Олену Зайцеву, яку засудили до позбавлення волі на 10 років за страшну ДТП у Харкові з шістьма загиблими, розмістили у виправній колонії з комфортабельними умовами.

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Камери Покровського виправного центру № 79 мають вигляд кімнат гуртожитку з плазмовими телевізорами, а над ліжками можна побачити балдахіни. Про це повідомляє Obozrevatel.

Колонія Зайцевої. Фото: скріншот

У загальних кімнатах ув’язнені можуть сидіти на м’яких меблях, а їдальня схожа на кафе і також обладнана телевізорами.

Колонія Зайцевої. Фото: скріншот

За бажанням в’язні можуть готувати собі їжу самостійно. Для цього їм облаштували зручну кухню.

Смертельна аварія у Харкові сталася 18 жовтня 2017 року. Зайцева за кермомLexus RX 350врізалась в автомобіль місцевого жителя Генадія Дронова Volkswagen. Від удару автівку відкинуло на тротуар з пішоходами.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зайцеву етапували до виправного центру у понеділок. У цьому центрі утримуютьжінок, які вчинили правопорушення з необережності чи злочин невеликої та середньої тяжкості.


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