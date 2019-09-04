Зеленский ветировал закон об ответственности за госзакупки в оборонке. Фото: podrobnosti.ua

https://racurs.ua/n126316-zelenskiy-vetiroval-zakon-ob-otvetstvennosti-za-goszakupki-v-oboronke.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, наложил вето на законопроект № 0975 об ответственности за государственные закупки оборонной продукции.

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На данный момент в базе данных Верховной Рады отсутствует текст законопроекта с предложенными главой государства изменениями, хотя в статусе документа указано, что он возвращен с предложениями президента. Также на сайте парламента указано, что проект закона отправили на доработку сегодня.

Законопроект предлагал ужесточить уголовную ответственность за махинации при закупке продукции оборонного назначения, если они создали угрозу причинения вреда обороноспособности государства или же повлекли тяжкие последствия.

Против принятия законопроекта выступал общественный союз «Лига оборонных предприятий Украины», утверждая, что нормы документа могут создать реальную или потенциальную угрозу национальной безопасности Украины в военной сфере. В частности, речь шла о возможном осложнении процедур и увеличении сроков обеспечения армии необходимым вооружением, военной техникой и вещевым имуществом.

Напомним, что в Украине расследуется уголовное производство в отношении должностных лиц Национальной гвардии, которых подозревают в присвоении военного имущества и злоупотреблении служебным положением на общую сумму около 70 млн грн.​