В Нацгвардии ради наживы закупали некачественные консервы военным. Фото: MRPL

https://racurs.ua/n122908-v-nacgvardii-radi-najivy-zakupali-nekachestvennye-konservy-voennym.html

Ракурс

Должностных лиц Национальной гвардии Украины (НГУ) подозревают в присвоении военного имущества и злоупотреблении служебным положением при закупке некачественного продовольствия для НГУ и воинских частей.

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В материалах дела указывается, что на протяжении 2017−2019 годов были заключены договора о закупке продовольствия на государственные средства на общую сумму более 70 млн грн. Об этом сообщается в материалах судебного дела.

Отмечается, что Центральная база обеспечения Нацгвардии закупала рыбные и мясные консервы, а потом распределяла их по воинским частям. Продукцию приобрели в ООО «Буский консервный завод», выдавая ее под другими торговыми марками.

Выводы экспертной оценки, в свою очередь, указывают, что поставленная продукция имела ненадлежащее качество и вес, а реальный срок хранения отличался от указанного на продукции.

В материалах дела отмечается, что бездействие должностных лиц привело к отравлению военных, снизило их боеготовность и нанесла экономический ущерб государству.

Сейчас устанавливаются перечисления средств от должностных лиц Нацгвардии на счета организации-продавца для хищения и легализации бюджетных средств.

Отметим, что в апреле в больницу попали около 90 нацгвардийцив из-за пищевого отравления.

Как ранее сообщал «Ракурс», суд арестовал имущество фигурантов дела о квартирной схеме по хищению средств в Нацгвардии.