У Нацгвардії задля наживи закуповували неякісні консерви військовим. Фото: MRPL

https://racurs.ua/ua/n122908-u-nacgvardiyi-zadlya-najyvy-zakupovuvaly-neyakisni-konservy-viyskovym.html

Ракурс

Посадових осіб Національної гвардії України (НГУ) підозрюють у привласненні військового майна та зловживанні службовим становищем під час закупівлі неякісного продовольства для НГУ та військових частин.

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У матеріалах справи вказується, що упродовж 2017−2019 років були укладені договори про закупівлю продовольства на державні кошти загальною сумою понад 70 млн грн. Про це повідомляється у матеріалах судової справи.

Зазначається, що Центральна база забезпечення Нацгвардії закуповувала рибні та м’ясні консерви, а потім розподіляла їх по військовим частинам. Продукцію придбали у ТзОВ «Буський консервний завод», видаючи її під іншими торговими марками.

Висновки експертної оцінки, у свою чергу, вказують, що поставлена продукція мала неналежну якість та вагу, а реальний термін зберігання відрізнявся від зазначеного на продукції.

У матеріалах справи наголошується, що бездіяльність посадовців призвела до отруєння військових, знизила їхню боєготовність та нанесла економічні збитки державі.

Наразі встановлюється перерахування коштів від посадовців Нацгвардії на рахунки організації-продавця для розкрадання та легалізації бюджетних коштів.

Зазначимо, що у квітні до лікарні потрапили близько 90 нацгвардійців через харчове отруєння.

Як раніше повідомляв «Ракурс», суд арештував майно фігурантів справи щодо квартирної схеми з розкрадання коштів у Нацгвардії.