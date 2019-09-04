Підприємство «Мотор Січ» могло постачати продукцію в РФ. Фото: Фокус

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Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у справі про можливу підготовку диверсії та державної зради на підприємстві «Мотор Січ».

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Спецслужба розслідує ймовірне постачання продукції заводу представникам Російської Федерації, а саме — пристроїв військового призначення та подвійного використання. Відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Про це 4 вересня повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на прес-службу СБУ.

Розслідується готування до диверсії, а саме — руйнування «Мотор Січ», як важливого підприємства в оборонному комплексі України.

Інші подробиці розслідування у спецслужбі не розкрили, оскільки послалися на недопустимість розголошення даних оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування.

Нагадаємо, в липні Служба безпеки України заявила, що викрила факти фінансування групою компаній «Мотор Січ» діяльності терористичної організації Донецька народна республіка. Співробітники спецслужби встановили, що фінансування бойовиків здійснювалося впродовж двох років.

В ОРДО надходили кошти шляхом сплати «податків та інших обов’язкових платежів» розташованим на тимчасово окупованій території підприємством «Сніжнянський машинобудівний завод», котре входить до складу групи «Мотор Січ».