«Мерседес-Бенц» показав новий електрокар

https://racurs.ua/ua/n126338-kompaniya-mercedes-benz-opublikuvala-pershe-zobrajennya-futurystychnogo-elektrokara-eqs-foto.html

Ракурс

Компанія Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) розсекретила перші зображення концепту серійного ліфтбека EQS.

Loading...

Новинку представлять 10 вересня на автосалоні у Франкфурті. Це авто поповнить лінійку машин компанії, які оснащені електричними двигунами. Про це автовиробник повідомив на власній сторінці у Facebook.

За інформацією видання Motor1, новинка буде побудована на платформі MEA, яка розрахована на автомобілі з електричним двигуном. Попередньо відомо, що ліфтбек від «Мерседес» матиме під капотом два електродвигуни — по одному на кожній осі. Сумарна віддача силової установки досягне 400 к. с.

Машина зможе долати на одному заряді батарей до 600 км. Це дозволить електрокару бути конкурентом Tesla Model S (Тесла) та Porsche Taycan (Порш Тайкан), який надійде в продаж незабаром.

Очікується, що крім вищевказаного електрокара «Мерседес» представить AMG-версію компактного кросовера GLB. Джип отримає форсований двигун та оновлену підвіску, а салон оформлять у спортивному стилі.

Нагадаємо, компанія Mercedes-Benz привезе на показ у США відтворений гоночний автомобіль SSKL, який випустили в 1932 році. Легендарне авто створять з нуля, для будівництва використають архівні документи, які віднайшли в нащадків творця машини