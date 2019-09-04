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«Мерседес-Бенц» показав новий електрокар

Компанія Mercedes-Benz опублікувала перше зображення футуристичного електрокара EQS (ФОТО)

4 вер 2019, 21:48
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Компанія Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) розсекретила перші зображення концепту серійного ліфтбека EQS.

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Новинку представлять 10 вересня на автосалоні у Франкфурті. Це авто поповнить лінійку машин компанії, які оснащені електричними двигунами. Про це автовиробник повідомив на власній сторінці у Facebook.

За інформацією видання Motor1, новинка буде побудована на платформі MEA, яка розрахована на автомобілі з електричним двигуном. Попередньо відомо, що ліфтбек від «Мерседес» матиме під капотом два електродвигуни — по одному на кожній осі. Сумарна віддача силової установки досягне 400 к. с.

Машина зможе долати на одному заряді батарей до 600 км. Це дозволить електрокару бути конкурентом Tesla Model S (Тесла) та Porsche Taycan (Порш Тайкан), який надійде в продаж незабаром.

Очікується, що крім вищевказаного електрокара «Мерседес» представить AMG-версію компактного кросовера GLB. Джип отримає форсований двигун та оновлену підвіску, а салон оформлять у спортивному стилі.

Mercedes-Benz EQS. Фото: Mercedes-Benz у Facebook

Mercedes-Benz EQS. Фото: Mercedes-Benz у Facebook

Нагадаємо, компанія Mercedes-Benz привезе на показ у США відтворений гоночний автомобіль SSKL, який випустили в 1932 році. Легендарне авто створять з нуля, для будівництва використають архівні документи, які віднайшли в нащадків творця машини


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