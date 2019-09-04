«Мерседес-Бенц» показал новый электрокар

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Ракурс

Компания Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) рассекретила первые изображения концепта серийного лифтбека EQS.

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Новинку представят 10 сентября на автосалоне во Франкфурте. Это авто пополнит линейку машин компании, которые оснащены электрическими двигателями. Об этом автопроизводитель сообщил на собственной странице в Facebook.

По информации издания Motor1, новинка будет построена на платформе MEA, которая рассчитана на автомобили с электрическим двигателем. Предварительно известно, что лифтбек от «Мерседес» будет иметь под капотом два электромотора — по одному на каждой оси. Суммарная отдача силовой установки достигнет 400 л. с.

Машина сможет преодолевать на одном заряде батарей до 600 км. Это позволит быть конкурентом электрокару Tesla Model S (Тесла) и Porsche Taycan (Порш Тайкан), который поступит в продажу в скором времени.

Ожидается, что кроме вышеуказанного электрокара «Мерседес» представит AMG-версию компактного кроссовера GLB. Джип получит форсированный двигатель и обновленную подвеску, а салон оформлен в спортивном стиле.

Напомним, компания Mercedes-Benz привезет на показ в США воссозданный гоночный автомобиль SSKL, который выпустили в 1932 году. Легендарное авто создадут с нуля, для строительства используют архивные документы, которые нашли у потомков создателя машины.