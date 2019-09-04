Парламент Британии поддержал блокирование «жесткого» Brexit.

https://racurs.ua/n126337-parlament-velikobritanii-podderjal-blokirovanie-jestkogo-brexit.html

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Парламент Великобритании 4 сентября сделал первый шаг для блокирования так называемого жесткого Brexit (Брексит).

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Сегодня члены британской Палаты общин поддержали во втором чтении законопроект, который блокирует выход Великобритании из Европейского Союза 31 октября без соглашения. За этот документ проголосовали 329 парламентариев, еще 300 депутатов были против. Об этом 4 сентября сообщает BBC.

Далее законопроект должна рассмотреть Палата лордов. В случае его одобрения документ обяжет Лондон обратиться к Европейскому Союзу с просьбой о дальнейшей отсрочке Brexit после 31 октября 2019 года.

Однако, если члены верхней палаты внесут в проект закона свои поправки, то Палата общин должна будет снова их принять. Как только законопроект пройдет все эти стадии, его должна подписать королева и только тогда он станет законом.

Напомним, что в конце августа королева Великобритании Елизавета II поддержала предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона приостановить работу британского парламента.

Из-за приостановки работы парламента в противников Брексита без соглашения остается очень мало времени на то, чтобы приостановить этот сценарий. Им нужно или отправить нынешнее правительство в отставку, или законодательно запретить Джонсону выход из ЕС без соглашения.