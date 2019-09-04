Зеленский предлагает сажать в тюрьму за незаконно добытый янтарь. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n126336-zelenskiy-vnes-v-radu-proekt-zakona-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-nezakonnuu-dobychu-yantarya.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 2059 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины».

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Гарант Конституции предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины ст. 240−1 (незаконная добыча янтаря). Незаконную добычу «солнечного камня» предлагают наказывать штрафом от 700 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Это от 11,9 тыс. грн до 51 тыс. грн. Также предлагается ограничивать свободу на срок от одного до трех лет, или лишать свободы на тот же срок. Законопроект уже опубликован на веб-странице парламента.

Контрабанду, хранение и переработку незаконно добытого янтаря предлагают наказывать штрафом от 3 тыс. до 10 тыс. минимумов доходов граждан (от 51 тыс. грн до 170 тыс. грн) или ограничением свободы на срок от трех до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок.

За повторное преступление, преступление в значительных размерах и преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц, предлагается наказывать тюремным сроком от четырех до семи лет.

Напомним, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Национальной полиция Сергея Князева уволить руководителей полиции в ряде районов Ровенской и Волынской областей. Зеленский уверен, что руководители силовых структур в этих регионах должным образом не борются с незаконной добычей янтаря.