Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n126335-ukraina-na-zasedanii-tkg-v-minske-iniciirovala-vozvraschenie-rossiyskoy-delegacii-v-sckk.html

Ракурс

Украина предложила вернуть Россию в совместный центр по контролю и координации сторон (СЦКК).

Loading...

Такая инициатива прозвучала на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Возвращение российской стороны в СЦКК было поднято из-за увеличения количества обстрелов со стороны боевиков ОРДЛО. Об этом 4 сентября сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на собственной странице в Facebook.

Прошедшие две недели сказались увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного минского договоренностями. Поэтому в рамках заседания ТКГ, украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в общий центр по контролю и координации сторон, — говорится в сообщении.

Также на заседании ТКГ украинская сторона настаивала на деполитизации ремонта моста в Станице Луганской. Заявлялось, что до конца осени украинские рабочие готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных.

Кроме того, сегодня Украина и представители ОРДЛО согласовали возвращение первого «национализированного» объекта, а именно — хлебозавода, который подлежит возврату в собственность украинского бизнесмена.

Напомним, боевики самопровозглашенной Луганской народной республики саботируют проведение ремонтных работ на мосту через Северский Донец в Станице Луганской. Незаконные военные формирования оккупантов уже несколько недель не пускают украинских ремонтников на контролируемую ими территорию.