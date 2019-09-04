Представник України в ТКГ Леонід Кучма. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n126335-ukrayina-na-zasidanni-tkg-u-minsku-iniciuvala-povernennya-rosiyskoyi-delegaciyi-v-sckk.html

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Україна запропонувала повернути Росію в спільний центр по контролю і координації сторін (СЦКК).

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Така ініціатива прозвучала на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську. Повернення російської сторони в СЦКК було підняте через збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків ОРДЛО. Про це 4 вересня повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на власній сторінці у Facebook.

Минулі два тижні позначилися збільшенням кількості порушень режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, в тому числі із застосуванням зброї, забороненої мінського домовленостями. Тому в рамках засідання ТКГ українська сторона поставила питання про повернення російської сторони в загальний центр із контролю і координації сторін, — йдеться у повідомленні.

Також на засіданні ТКГ українська сторона наполягала на деполітизації ремонту мосту у Станиці Луганській. Заявлялося, що до кінця осені українські робітники готові працювати над його відновленням цілодобово та без вихідних.

Крім того, сьогодні Україна та представники ОРДЛО погоджували повернення першого «націоналізованого» об'єкта, а саме — хлібозаводу, який підлягає поверненню у власність українського бізнесмена.

Нагадаємо, бойовики самопроголошеної Луганської народної республіки саботують проведення ремонтних робіт на мосту через Сіверський Донець у Станиці Луганській. Незаконні військові формування окупантів вже декілька тижнів не пускають українських ремонтників на контрольовану ними територію.