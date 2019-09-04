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Українців поліція Польщі затримала за погрози вчинити теракт. Фото: maxpixel.net

Затримання українців за підозрою в тероризмі у Польщі: стали відомі нові подробиці

4 вер 2019, 19:35
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Громадяни України, яких затримав спецпідрозділ поліції Польщі, зняли відео, на якому погрожували вчинити теракт у Варшаві під час урочистостей, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни.

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На відеозаписі українці позували зі зброєю в руках. Поліція контртерористичного підрозділу дізналася, за якою адресою було опубліковане провокаційне відео, й встановивши особи авторів, затримала їх. Про це 4 вересня повідомляє «Новое время» із посиланням на RMF 24.

Двох чоловіків та жінку з України допитали та відпустили. Їм не пред’являли жодних звинувачень. На допиті українці пояснили, що відеозапис був жартом. Зброя, з якою позували автори відео, виявилася несправжньою.

Нагадаємо, трьох громадян України у Польщі затримала поліція. Силовики стверджували, двоє чоловіків та жінка планували теракт у Варшаві під час урочистостей, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни. В інтернеті затримані публікували відео з анонсом своїх планів.

У Польщі наразі тривають заходи з нагоди річниці початку Другої світової війни. До Варшави прибули лідери та політики провідних світових держав. У всіх громадських місцях посилено заходи безпеки.


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