Патріарх Філарет. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n126333-sud-pryzupynyv-likvidaciu-upc-kyyivskogo-patriarhatu-dokument.html

Ракурс

Суд призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату.

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Відповідне рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва. Таким чином задоволено заяву адвокатів УПЦ КП щодо забезпечення позову, яким церква просила визнати незаконними дії Міністерства культури з ліквідації Київського патріархату. Про це 4 вересня повідомила прес-служба церкви.

Феміда заборонила голові ліквідаційної комісії митрополиту Черкаському Православної церкви України Іоанну вчиняти будь-які дії з майном Київської патріархії УПЦ КП. Заборонено й ліквідовувати Релігійну організацію Київська патріархія УПЦ КП.

Як відомо, 31 липня Міністерство культури підтвердило ліквідацію УПЦ Київського патріархату.

Нагадаємо, 24 серпня у Софії Київській відбулося засідання Синоду Православної церкви України, де було ухвалено декілька екстраординарних рішень. Зокрема митрополиту Київському і всієї України Епіфанію підпорядкували всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року перебували у складі УПЦ Київського патріархату.

Почесного патріарха Філарета залишили у складі єпископату ПЦУ, але він втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією.

Раніше повідомлялося, що 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі ПЦУ вирішили ліквідувати Українську православну церкву Київського патріархату та ухвалили рішення створити ПЦУ.