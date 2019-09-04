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Ракурс
Патріарх Філарет. Фото: Українська правда

Суд призупинив ліквідацію УПЦ Київського патріархату (ДОКУМЕНТ)

4 вер 2019, 19:03
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Суд призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату.

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Відповідне рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва. Таким чином задоволено заяву адвокатів УПЦ КП щодо забезпечення позову, яким церква просила визнати незаконними дії Міністерства культури з ліквідації Київського патріархату. Про це 4 вересня повідомила прес-служба церкви.

Феміда заборонила голові ліквідаційної комісії митрополиту Черкаському Православної церкви України Іоанну вчиняти будь-які дії з майном Київської патріархії УПЦ КП. Заборонено й ліквідовувати Релігійну організацію Київська патріархія УПЦ КП.

Як відомо, 31 липня Міністерство культури підтвердило ліквідацію УПЦ Київського патріархату.

Документ: new.cerkva.info

Документ: new.cerkva.info

Нагадаємо, 24 серпня у Софії Київській відбулося засідання Синоду Православної церкви України, де було ухвалено декілька екстраординарних рішень. Зокрема митрополиту Київському і всієї України Епіфанію підпорядкували всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року перебували у складі УПЦ Київського патріархату.

Почесного патріарха Філарета залишили у складі єпископату ПЦУ, але він втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією.

Раніше повідомлялося, що 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі ПЦУ вирішили ліквідувати Українську православну церкву Київського патріархату та ухвалили рішення створити ПЦУ.

Джерело: Ракурс


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