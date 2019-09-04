Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Патриарх Филарет. Фото: Украинская правда

Суд приостановил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата (ДОКУМЕНТ)

4 сен 2019, 19:03
999

Суд приостановил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Loading...

Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева. Таким образом удовлетворили заявление адвокатов УПЦ КП по обеспечению иска, которым церковь просила признать незаконными действия Министерства культуры по ликвидации Киевского патриархата. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба церкви.

Фемида запретила председателю ликвидационной комиссии митрополиту Черкасскому Православной церкви Украины Иоанну совершать любые действия с имуществом Киевской патриархии УПЦ КП. Запрещено и ликвидировать Религиозную организацию Киевская патриархия УПЦ КП.

Как известно, 31 июля Министерство культуры подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата.

Документ: new.cerkva.info

Документ: new.cerkva.info

Напомним, 24 августа в Софии Киевской состоялось заседание Синода Православной церкви Украины, где было принято несколько экстраординарных решений. В частности, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию подчинили все приходы и монастыри Киева, которые до 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ Киевского патриархата.

Почетного патриарха Филарета оставили в составе епископата ПЦУ, но он потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.

Ранее сообщалось, что 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе ПЦУ решили ликвидировать Украинскую православную церковь Киевского патриархата и приняли решение создать ПЦУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Украина на заседании ТКГ в Минске инициировала возвращение российской делегации в СЦКК

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске поставила вопрос о возвращении Российской Федерации в совместный центр по контролю и координации сторон

Новости Украины
20:08

В Кабмине рассказали, как будут противодействовать рейдерству в сфере госрегистрации

В Кабмине рассказали, как планируют противодействовать рейдерству в сфере государственной регистрации. Соответствующее решение о противодействии было принято сегодня правительством на заседании Кабмина

Новости Украины
16:06
Новости партнеров
Загрузка...