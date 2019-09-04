Патриарх Филарет. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n126333-sud-priostanovil-likvidaciu-upc-kievskogo-patriarhata-dokument.html

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Суд приостановил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева. Таким образом удовлетворили заявление адвокатов УПЦ КП по обеспечению иска, которым церковь просила признать незаконными действия Министерства культуры по ликвидации Киевского патриархата. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба церкви.

Фемида запретила председателю ликвидационной комиссии митрополиту Черкасскому Православной церкви Украины Иоанну совершать любые действия с имуществом Киевской патриархии УПЦ КП. Запрещено и ликвидировать Религиозную организацию Киевская патриархия УПЦ КП.

Как известно, 31 июля Министерство культуры подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата.

Напомним, 24 августа в Софии Киевской состоялось заседание Синода Православной церкви Украины, где было принято несколько экстраординарных решений. В частности, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию подчинили все приходы и монастыри Киева, которые до 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ Киевского патриархата.

Почетного патриарха Филарета оставили в составе епископата ПЦУ, но он потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.

Ранее сообщалось, что 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе ПЦУ решили ликвидировать Украинскую православную церковь Киевского патриархата и приняли решение создать ПЦУ.