Персональные санкции против РФ продлили на шесть месяцев.

https://racurs.ua/n126332-posly-evrosouza-odobrili-prodlenie-individualnyh-sankciy-protiv-rf-na-polgoda.html

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Комитет постоянных представителей Европейского союза 4 августа принял решение о продлении индивидуальных санкций против Российской Федерации.

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Санкции продлены на шесть месяцев, они продлятся до марта 2020 года. Евросоюз и в дальнейшем неизменно поддерживает Украину и осуждает внешнюю политику РФ и ее агрессию. Об этом посол Украины в Евросоюзе Николай Точицкий сообщил на собственной странице в Twitter.

Поддержка суверенитета и территориальной целостности остаются неизменными приоритетами повестки дня Евросоюза. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институтов ЕС, — говорится в сообщении.

В то же время журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter написал, что санкции касаются 170 граждан Российской Федерации, боевиков самопровозглашенных Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Также ограничения продолжаются в отношении 44 организаций. Окончательное решение о продлении санкций оформят на следующей неделе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявлял, что необходимо ужесточать санкции против Российской Федерации. Украинский лидер отметил, что ослаблять или отменять санкции против России нельзя ни в коем случае до тех пор, пока Москва не начнет выполнять минские договоренности и территориальная целостность Украины не будет восстановлена.