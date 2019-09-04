Взрыв прогремел во дворе ректора. Фото: Нацполиция

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Сотрудники полиции обнаружили записку с угрозами на месте взрыва возле двора ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.

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В записке были слова «memento mori» (помни о смерти). Это стало основанием для открытия уголовного производства по факту покушения на убийство. Об этом 4 сентября заявил начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол, сообщила пресс-служба полиции области.

Сейчас правоохранители рассматривают несколько мотивов преступления: личный конфликт, вымогательство средств, общественная и профессиональная деятельность потерпевшего. Богомол связал взрыв во дворе ректора со взрывом в Тернополе, который произошел 2 августа на ул. Замковой. Тогда самодельная бомба взорвалась на капоте иномарки, в результате инцидента пострадал один человек.

По моему мнению, эти два события связаны, по крайней мере, предполагаю, что это может быть дело рук одних и тех же людей или человека, — отметил глава полиции области.

Напомним, 4 сентября во дворе ректора Национального экономического университета Андрея Крысоватого прогремел взрыв. Инцидент произошел под Тернополем на частном подворье. В результате взрыва пострадал не только хозяин двора, но и его жена. Оба сейчас находятся в реанимационном отделении больницы с взрывной политравмой.

Следователями открыто уголовное производство согласно ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.