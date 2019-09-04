СМИ сообщили о задержании граждан Украины в Польше по подозрению в терроризме. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n126330-smi-soobschili-o-zaderjanii-grajdan-ukrainy-v-polshe-po-podozreniu-v-terrorizme.html

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Теракт в Варшаве якобы планировали устроить трое граждан Украины. О задержании подозреваемых (двух мужчин и женщины) сегодня сообщили местные СМИ.

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Согласно неподтвержденной официально информации, украинцы намеревались устроить теракт во время торжеств, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В интернете задержанные якобы публиковали видео с анонсом своих планов, сообщает LB.ua со ссылкой на польское издание Polsat News.

Польские силовики задержали подозреваемых сегодня по месту жительства. Там же якобы изъяли оружие, но не огнестрельное.

При этом в польских СМИ не приводятся детали планируемого теракта. В полиции также не комментируют ситуацию.

В эти дни в Польше проходят мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В столицу прибыли лидеры и топ-чиновники ведущих мировых государств, среди которых и вице-президент США Майк Пенс. В связи с этим во всех общественных местах усилены меры безопасности.

Напомним, что в июне украинский водитель спас польскую семью во время страшного дорожно-транспортного происшествия.​