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Ракурс
Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос. Фото: NewsOne

Суд разрешил ГБР принудительно доставить Гонтареву на допрос

4 сен 2019, 17:19
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Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований силой привести на допрос бывшую главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

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Экс-банкир уже не впервые проигнорировала вызов на допрос. Гонтареву вызывали на 5 августа и 22 августа, однако она так и не явилась и причину не сообщала. Поэтому в отношении бывшего главы НБУ разрешен силовой привод. Соответствующее решение было принято 27 августа, говорится в материалах суда.

Валерия Гонтарева является фигурантом уголовного производства о злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды. Дело касается изменения валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Нацбанка 19 января 2016 года.

Напомним, 30 августа экс-руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала в дорожно-транспортное происшествие в Лондоне. Бывший банкир заявила, что ее сбила машина на пешеходном переходе, в результате чего она попала в больницу.

Ранее сообщалось, что 6 августа заместитель генерального прокурора Сергей Кизь подписал подозрение бывшему главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой по делу брокерской фирмы ИСU. Следователи считают, что фирма ICU была задействована в сделке между государственным «Аграрным фондом» и «Брокбизнесбанком», который принадлежал олигарху Сергею Курченко. В результате незаконных действий были расхищены средства «Аграрного фонда».

Источник: Ракурс


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