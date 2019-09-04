Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит. Фото: NewsOne

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Ракурс

Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань силоміць привести на допит колишню главу Нацбанку Валерію Гонтареву.

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Екс-банкір вже не вперше проігнорувала виклик допит. Гонтареву викликали на 5 серпня та 22 серпня, однак вона так і не з’явилася і причину не повідомляла. Тому щодо колишнього очільника НБУ дозволено силовий привід. Відповідне рішення було ухвалене 27 серпня, йдеться у матеріалах суду.

Валерія Гонтарева є фігурантом кримінального провадження про зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди. Справа стосується зміни валютного регулювання і контролю, внесених в нормативну базу Нацбанку 19 січня 2016 року.

Нагадаємо, 30 серпня екс-керівник Національного банку України Валерія Гонтарева потрапила в дорожньо-транспортну пригоду в Лондоні. Колишній банкір заявила, що її збила машина на пішохідному переході, внаслідок чого вона потрапила в лікарню.

Раніше повідомлялося, що 6 серпня заступник генерального прокурора Сергій Кізь підписав підозру колишньому очільнику Національного банку України Валерії Гонтаревій у справі брокерської фірми ІСU. Слідчі вважають, що фірма ICU була задіяна в оборудці між державним «Аграрним фондом» та «Брокбізнесбанком», котрий належав олігархові Сергію Курченку. Внаслідок незаконних дій були розкрадені кошти «Аграрного фонду».