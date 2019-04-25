Гонтарева вбачає правове свавілля у діях Генпрокуратури щодо справи Курченка / Фото: Скрін YouTube

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Валерія Гонтарева, яку серед інших колишніх топ-чиновників, Генеральна прокуратура викликала на допит у справі щодо розслідування злочинів олігарха з оточення Януковича Сергія Курченка, не приїде до Києва на допит. Разом з тим, екс-глава Національного банку готова поспілкуватися зі слідчими у Лондоні, де вона нині мешкає та працює.

«Абсолютно очевидно, що це спланована акція щодо повної дискредитації мене особисто і всіх реформ фінансового сектору, які я і моя команда зробили», — сказала Гонтарева в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

Гонтарева нагадала, що інформація про виклики на допит з’явилася за три дні до першого туру виборів президента. На думку екс-глави НБУ, новий поворот у справі Курченка пов’язаний з президентськими перегонами.

«Спочатку були підозри від продажного прокурора Кулика, які він вносив о 5.00 в реєстри по фейкових паперах, привезенних з Австрії — і все це підтвердив генпрокурор. Потім було три повністю неправомірних рішення судів по „ПриватБанку“. Це повне правове свавілля», — вважає Гонтарева.

Гонтарева наголошує на тому, що в Україні зараз спостерігається «повний правовий хаос».

«Я вкотре повторюю, що я ніколи не бачила ані Януковича, ані Арбузова, ані Курченка і ніяких інших „героїв“ злочинної влади», — резюмувала екс-глава Нацбанку.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що на допит у Генеральну прокуратуру викликали представників оточення президента Петра Порошенка. Так, на сайті ГП з’явилися повістки про виклик на допит екс-голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника голови АП Олексія Філатова та Гонтаревої.