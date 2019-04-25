Гонтарева назвала правовым беспределом действия Генпрокуратуры по делу Курченко

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Валерия Гонтарева, которую в числе других бывших топ-чиновников, Генеральная прокуратура вызвала на допрос по делу о расследовании преступлений олигарха из окружения Януковича Сергея Курченко, не приедет в Киев на допрос. Вместе с тем, экс-глава Национального банка готова пообщаться со следователями в Лондоне, где она сейчас живет и работает.

«Совершенно очевидно, что это спланированная акция по полной дискредитации меня лично и всех реформ финансового сектора, которые я и моя команда сделали», — сказала Гонтарева в интервью для «Радіо Свобода».

Гонтарева напомнила, что информация о вызовах на допрос появилась за три дня до первого тура выборов президента. По мнению экс-главы НБУ, новый поворот в деле Курченко связан с президентской гонкой.

«Сначала были подозрения от продажного прокурора Кулика, которые он вносил в 5.00 в реестры на основе фейковых бумаг из Австрии — и все это подтвердил генпрокурор. Затем были три полностью неправомерных решения судов относительно „ПриватБанка“. Это полный правовой беспредел», — считает Гонтарева.

Гонтарева настаивает на том, что в Украине сейчас наблюдается «полный правовой хаос».

«Я еще раз повторяю, я никогда не видела ни Януковича, ни Арбузова, ни Курченко и никаких других „героев“ преступной власти», — резюмировала экс-глава Нацбанка.

Напомним, 22 апреля стало известно, что на допрос в Генеральную прокуратуру вызвали представителей окружения президента Петра Порошенко. Так, на сайте ГП появились повестки о вызове на допрос экс-главы администрации президента Бориса Ложкина, замглавы АП Алексея Филатова и Гонтаревой.