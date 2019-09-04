ЗМІ повідомили про затримання громадян України у Польщі за підозрою в тероризмі. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n126330-zmi-povidomyly-pro-zatrymannya-gromadyan-ukrayiny-v-polschi-za-pidozrou-v-teroryzmi.html

Ракурс

Теракт у Варшаві нібито планували влаштувати троє громадян України. Про затримання підозрюваних (двох чоловіків і жінки) сьогодні повідомили місцеві ЗМІ.

Loading...

За непідтвердженою офіційно інформацією, українці мали намір влаштувати теракт під час урочистостей, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни. В інтернеті затримані нібито публікували відео з анонсом своїх планів, повідомляє LB.ua з посиланням на польське видання Polsat News.

Польські силовики затримали підозрюваних сьогодні за місцем проживання. Там же нібито вилучили зброю, але не вогнепальну.

При цьому в польських ЗМІ не наводяться деталі планованого теракту. У поліції також не коментують ситуацію.

Цими днями у Польщі тривають заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. До столиці прибули лідери і топ-чиновники провідних світових держав, серед яких і віце-президент США Майк Пенс. У зв’язку з цим у всіх громадських місцях посилено заходи безпеки.

Нагадаємо, що в червні український водій врятував польську родину під час страшної дорожньо-транспортної пригоди.​