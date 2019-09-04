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ЗМІ повідомили про затримання громадян України у Польщі за підозрою в тероризмі. Фото: ua.news

ЗМІ повідомили про затримання громадян України у Польщі за підозрою в тероризмі

4 вер 2019, 17:24
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Теракт у Варшаві нібито планували влаштувати троє громадян України. Про затримання підозрюваних (двох чоловіків і жінки) сьогодні повідомили місцеві ЗМІ.

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За непідтвердженою офіційно інформацією, українці мали намір влаштувати теракт під час урочистостей, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни. В інтернеті затримані нібито публікували відео з анонсом своїх планів, повідомляє LB.ua з посиланням на польське видання Polsat News.

Польські силовики затримали підозрюваних сьогодні за місцем проживання. Там же нібито вилучили зброю, але не вогнепальну.

При цьому в польських ЗМІ не наводяться деталі планованого теракту. У поліції також не коментують ситуацію.

Цими днями у Польщі тривають заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. До столиці прибули лідери і топ-чиновники провідних світових держав, серед яких і віце-президент США Майк Пенс. У зв’язку з цим у всіх громадських місцях посилено заходи безпеки.

Нагадаємо, що в червні український водій врятував польську родину під час страшної дорожньо-транспортної пригоди.​


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ЗМІ повідомили про затримання громадян України у Польщі за підозрою в тероризмі

Сьогодні у Варшаві затримали трьох українців, які нібито планували влаштувати теракт під час урочистостей, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни. Така інформація з’явилася в польських ЗМІ

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