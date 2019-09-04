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Вибух пролунав на подвір’ї ректора. Фото: Нацполіція

Вибух під Тернополем: на подвір’ї ректора знайшли записку з погрозами (ВІДЕО)

4 вер 2019, 17:54
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Співробітники поліції виявили записку з погрозами на місці вибуху біля подвір’я ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого.

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У записці були слова «memento mori» (пам'ятай про смерть). Це стало підставою для відкриття кримінального провадження за фактом замаху на вбивство. Про це 4 вересня заявив начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол, повідомила прес-служба поліції області.

Наразі правоохоронці розглядають декілька мотивів злочину: особистий конфлікт, вимагання коштів, громадська та професійна діяльність потерпілого. Богомол пов’язав вибух на подвір’ї ректора з вибухом у Тернополі, який стався 2 серпня на вул. Замковій. Тоді саморобна бомба вибухнула на капоті іномарки, внаслідок інциденту постраждала одна особа.

На мою думку, ці дві події пов’язані, принаймні, припускаю, що це може бути справа рук одних і тих же людей чи людини, — зазначив очільник поліції області.

Нагадаємо, 4 вересня на подвір’ї ректора Національного економічного університету Андрія Крисоватого прогримів вибух. Інцидент стався під Тернополем на приватному обійсті. Внаслідок вибуху постраждав не лише господар подвір’я, а і його дружина. Обоє наразі перебувають у реанімаційному відділенні лікарні з вибуховою політравмою.

Слідчими відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 1 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Джерело: Ракурс


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