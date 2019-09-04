Персональні санкції проти РФ продовжили на шість місяців.

https://racurs.ua/ua/n126332-posly-ievrosouzu-shvalyly-prodovjennya-indyvidualnyh-sankciy-proty-rf-na-pivroku.html

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Комітет постійних представників Європейського союзу 4 серпня ухвалив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти Російської Федерації.

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Санкції продовжено на шість місяців, вони триватимуть до березня 2020 року. Євросоюз й надалі незмінно підтримує Україну та засуджує зовнішню політику РФ та її агресію. Про це посол України в Євросоюзі Микола Точицький повідомив на власній сторінці у Twitter.

Підтримка суверенітету і територіальної цілісності залишаються незмінними пріоритетами порядку денного Євросоюзу. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інститутів ЄС, — йдеться у повідомленні.

Водночас журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitterнаписав, що санкції стосуються 170 громадян Російської Федерації, бойовиків самопроголошених Луганської народної республіки та Донецької народної республіки. Також обмеження продовжуються відносно 44 організацій. Остаточне рішення щодо продовження санкцій оформлять наступного тижня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський днями заявляв, що необхідно посилювати санкції проти Російської Федерації. Український лідер відзначив, що послаблювати або скасовувати санкції проти Росії не можна ні в якому випадку доти, доки Москва не почне виконувати мінські домовленості та територіальна цілісність України не буде відновлена.